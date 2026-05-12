Первый тренер Соболева: Ерохин может стать семикратным чемпионом, а Саня начнёт свою серию

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о перспективах своего воспитанника стать чемпионом России в сезоне-2025/2026. За тур до конца Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на два очка.

«Буду болеть за Соболева в последнем туре РПЛ, надеюсь, что он наконец станет чемпионом. Ерохин уже в седьмой раз может выиграть чемпионат России — может, и Саня начнёт свою барнаульскую серию (смеётся). Буду переживать», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.