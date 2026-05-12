Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Березовский: «Динамо» поставило подножку «Краснодару», вопрос чемпионства решён

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о победе бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Четырьмя днями ранее «быки» выбили москвичей из Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Ожидал потерю очков от «Краснодара» до игры. Матчи были очень близки друг к другу. Но «Динамо» вышло на поле с реваншистским настроением. В этот раз «Динамо» поставило подножку «Краснодару». Вопрос чемпионства уже решён. «Зенит» будет очень мотивированным в последнем матче. Всё в их руках. На поле с «Ростовом» сделают всё возможное», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» опустился на второе место в РПЛ за тур до конца чемпионата. Чёрно-зелёные отстают от «Зенита» на два очка и уступают по дополнительным показателям. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» встретится с «Ростовом».

Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
