Березовский: «Динамо» поставило подножку «Краснодару», вопрос чемпионства решён

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о победе бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Четырьмя днями ранее «быки» выбили москвичей из Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.).

«Ожидал потерю очков от «Краснодара» до игры. Матчи были очень близки друг к другу. Но «Динамо» вышло на поле с реваншистским настроением. В этот раз «Динамо» поставило подножку «Краснодару». Вопрос чемпионства уже решён. «Зенит» будет очень мотивированным в последнем матче. Всё в их руках. На поле с «Ростовом» сделают всё возможное», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» опустился на второе место в РПЛ за тур до конца чемпионата. Чёрно-зелёные отстают от «Зенита» на два очка и уступают по дополнительным показателям. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» встретится с «Ростовом».