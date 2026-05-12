Березовский: «Динамо» поставило подножку «Краснодару», вопрос чемпионства решён

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о победе бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Четырьмя днями ранее «быки» выбили москвичей из Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.).
«Ожидал потерю очков от «Краснодара» до игры. Матчи были очень близки друг к другу. Но «Динамо» вышло на поле с реваншистским настроением. В этот раз «Динамо» поставило подножку «Краснодару». Вопрос чемпионства уже решён. «Зенит» будет очень мотивированным в последнем матче. Всё в их руках. На поле с «Ростовом» сделают всё возможное», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Краснодар» опустился на второе место в РПЛ за тур до конца чемпионата. Чёрно-зелёные отстают от «Зенита» на два очка и уступают по дополнительным показателям. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» встретится с «Ростовом».
- 12 мая 2026
-
14:50
-
14:44
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
12:50
-
12:43
-
12:27
-
12:25
-
12:15
-
12:13
-
12:12
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:36
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
11:05
-
10:55
-
10:47
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
09:53