Серхио Рамос стал владельцем «Севильи», сделка завершена — Романо

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи» и стал новым владельцем клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, сделка уже завершена.

Сообщается, что в приобретении клуба также участвует старший брат и агент футболиста Рене Рамос. Ожидаются официальные шаги со стороны юристов Рамоса перед публикацией заявления.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», из которой и перебрался в мадридский «Реал» в 2005 году. В сентябре 2023-го испанец вернулся в родной клуб и провёл в его составе сезон-2023/2024. С начала 2026 года 40-летний игрок остаётся свободным агентом.