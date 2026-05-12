Главная Футбол Новости

Расширенный состав сборной Катара по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Катара объявила расширенный состав на чемпионат мира 2026 года
Комментарии

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги определился с расширенным списком национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике. В предварительную заявку вошли 36 человек.

Расширенный список сборной Катара на ЧМ-2026:

Вратари: Махмуд Абунада, Мешаал Баршам, Салах Закария, Шехаб Эллеси.

Полевые игроки: Абдулязиз Хатем, Ахмед Аль-Ганехи, Ахмед Алаа, Ахмед Фатхи, Акрам Афиф, Алхашми Алхуссаин, Алмоез Али, Ассим Мадибо, Аюб Аль-Уи, Буалем Хухи, Бассам Аль-Рауи, Эдмилсон Жуниор, Хассан Аль-Хайдос, Хомам Аль-Амин, Исса Лайе, Хассим Габер, Карим Будиаф, Лукас Мендес, Мохаммед Аль-Маннаи, Мохаммед Мунтари, Мохаммед Ваад, Мубаран Шанан, Ниалл Мэйсон, Педро Мигель, Райан Аль-Али, Себастьян Сориа, Султан Аль-Браке, Тахсин Мохаммед Джамшид, Тарек Салман, Юссеф Абдулраззак.

Фото: Футбольная ассоциация Катара

На ЧМ-2026 Катар сыграет в группе B, где его соперниками станут сборные Швейцарии, Канады и Боснии и Герцеговины.

