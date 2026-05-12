Спортивный директор «Марселя» Бенатиа может перейти в «Аль-Иттихад» — Романо

Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, саудовский клуб уже общался с Бенатиа на тему возможного сотрудничества. Нынешний спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес в ближайшее время намерен покинуть клуб и присоединиться к работе над проектом в Европе.

Мехди Бенатиа работает в марсельском «Олимпике» с 2023 года, за этот клуб он также выступал на раннем этапе карьеры. За тур до конца текущего розыгрыша Лиги 1 провансальцы с 56 очками находятся на шестом месте в турнирной таблице.