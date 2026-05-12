Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хватает драйва». Виктор Гончаренко рассказал о работе в сборной Беларуси

«Не хватает драйва». Виктор Гончаренко рассказал о работе в сборной Беларуси
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко высказался о новом месте работы. Специалист возглавляет национальную команду с января текущего года.

«Пока странные ощущения. За время работы в клубах привык, что есть сборы, начало и возобновление чемпионата, каждый день есть работа — тренировки, подготовка к матчам. А тут приезжаешь в офис, что-то обсуждаешь, но ежедневной работы нет. Не хватает драйва, подготовки к матчам, послематчевых ощущений. Но в чём-то это тоже хорошо: многое зависит от формы игроков и от того, как удастся подготовить их и всё обсудить, донести за короткое время. Новый тренер — новые эмоции, и видно, что ребята сейчас очень заинтересованы. Будем продолжать делать всё для результатов. Что-то в работе в сборной очень нравится, но не хватает драйва.

Рассуждать об уровне сборной Беларуси не вижу смысла. Есть свои ребята, которые выходят с горящими глазами. Надо, чтобы мы показывали максимум от своих возможностей», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Виктор Гончаренко: Кисляк и Батраков могут уехать в команды уровня «Арсенала» и «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android