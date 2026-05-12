«Не хватает драйва». Виктор Гончаренко рассказал о работе в сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко высказался о новом месте работы. Специалист возглавляет национальную команду с января текущего года.

«Пока странные ощущения. За время работы в клубах привык, что есть сборы, начало и возобновление чемпионата, каждый день есть работа — тренировки, подготовка к матчам. А тут приезжаешь в офис, что-то обсуждаешь, но ежедневной работы нет. Не хватает драйва, подготовки к матчам, послематчевых ощущений. Но в чём-то это тоже хорошо: многое зависит от формы игроков и от того, как удастся подготовить их и всё обсудить, донести за короткое время. Новый тренер — новые эмоции, и видно, что ребята сейчас очень заинтересованы. Будем продолжать делать всё для результатов. Что-то в работе в сборной очень нравится, но не хватает драйва.

Рассуждать об уровне сборной Беларуси не вижу смысла. Есть свои ребята, которые выходят с горящими глазами. Надо, чтобы мы показывали максимум от своих возможностей», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.