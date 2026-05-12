Андрей Канчельскис: «Зенит» — чемпион, «Краснодар» — второй, а третьим будет «Локомотив»

Известный экс-футболист Андрей Канчельскис предсказал итоги сезона в Мир Российской Премьер-Лиге за тур до конца чемпионата.

«Если поднимите архивы, я ещё в начале сезона сказал, что «Зенит» станет чемпионом. Прочитайте мои первые интервью перед сезоном — я сказал, что чемпионом будет «Зенит». Уверен, что «Зенит» возьмёт чемпионство. Я так говорил на протяжении всего сезона. Произошёл не фарт «Краснодара». Если бы забили второй гол, было бы всё иначе. Вратарь «Динамо» сыграл здорово. Честно говоря, думал, будет ничейный результат. Так что «Зенит» — чемпион, «Краснодар» — второй, а третьим будет «Локомотив», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.