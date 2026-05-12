Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Гаду, это уже третий новичок клуба летом 2026-го

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе французского центрального защитника Жоана Гаду из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Как сообщает пресс-служба немецкой команды в соцсети X, 19-летний футболист подписал пятилетний контракт — до лета 2031 года.

По данным СМИ, сумма трансфера 19-летнего воспитанника «ПСЖ» составила € 19,5 млн. Гаду стал третьим новичком команды в ещё не открывшееся летнее трансферное окно. Ранее клуб сообщил о приобретении бразильского латераля Кауа Пратеса из «Крузейро».

Также к команде присоединится полузащитник Джастин Лерма из эквадорского «Индепендьенте». «Боруссия» досрочно обеспечила себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на будущий сезон. Дортмундцы заняли второе место в Бундеслиге, набрав 70 очков в 33 матчах.

