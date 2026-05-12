Главная Футбол Новости

Игнасио Сааведра: когда приехал в «Рубин», подумал: «Уф, это очень хорошая команда»

Игрок «Сочи» Игнасио Сааведра, выступающий на правах аренды за «Рубин», высказался о казанской команде.

«Рубин» — большая команда в России. Когда я приехал, увидел всё и подумал: «Уф, это очень хорошая команда». Здесь много того, чего у меня не было в «Сочи». Я думаю, что сейчас нам надо только работать вместе с Франком Артигой. Посмотрим, каким получится следующий сезон», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 32 матчах текущего клубного сезона Сааведра забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

