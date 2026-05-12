Джон Джон выделил двух «русских бразильцев» в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, кого в составе петербургской команды можно назвать «русскими бразильцами». Он выделил полузащитников Максима Глушенкова и Андрея Мостового.

— Видел интересный текст, где Максима Глушенкова называют «русским бразильцем». Согласен?

— Макс — замечательный игрок, он невероятно талантлив, одарён и просто крутой футболист. И плюс периодически от него можно услышать какие-то фразы на португальском, поэтому думаю, что такое сравнение корректно, его можно назвать «русским бразильцем». Но и Мост [Андрей Мостовой] тоже подходит под это определение: ему очень нравится Бразилия, и играет он здорово. Поэтому не только Макс — «русский бразилец».

— А какие фразы Максим использует?

— Всё цензурно. Такие фразы, как «всё хорошо», «красота». Когда я что-то делаю на поле, он говорит: «Beleza» (красота), — приводит слова Джона Джона «Советский спорт».