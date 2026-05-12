Тренер Бруно Женезио близок к уходу из «Лилля» — L’Équipe

Французский специалист Бруно Женезио с высокой долей вероятности покинет «Лилль». Об этом сообщает L’Équipe.

Под руководством тренера команда с 61 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, «доги» близки к выходу в Лигу чемпионов. Несмотря на это специалист ранее подтвердил, что на данный момент информации о продлении сотрудничества с клубом нет, контракт Женезио с «Лиллем» рассчитан до ближайшего лета.

По данным источника, «Лилль» уже ищет потенциальную замену Женезио. Основным претендентом на этот пост является Стефан Дюмон из «Труа», но он вряд ли покинет клуб, который только что вывел в Лигу 1. Другим вариантом является Тьяго Мотта, ранее работавший в «Ювентусе». «Марсель» или «Ницца» могут стать следующим пунктом в карьере Женезио.