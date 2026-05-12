Гурцкая — о промахе Боселли: лучше бы в Медиалигу пошёл, там такие буллиты забивают калеки

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил нереализованные моменты полузащитника Кевина Ленини и форварда Хуана Боселли в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2).

«Задача Ленини была — просто попасть по мячу, понимаешь? Он был сконцентрирован, и куда мяч полетит — он даже не контролировал, потому что он не нападающий, он опорник, собака, это не его работа. Он там стихийно оказался. Поэтому я Ленини туда не посылаю, куда Боселли.

А этот мало того, что бежал, ещё и оглядывался, смотрел, догоняют, не догоняют, на это время терял. И что в итоге он сделал? Он бы лучше в Медиалигу пошёл. Там такие буллиты забивают калеки», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».