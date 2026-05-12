Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая — о промахе Боселли: лучше бы в Медиалигу пошёл, там такие буллиты забивают калеки

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил нереализованные моменты полузащитника Кевина Ленини и форварда Хуана Боселли в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Задача Ленини была — просто попасть по мячу, понимаешь? Он был сконцентрирован, и куда мяч полетит — он даже не контролировал, потому что он не нападающий, он опорник, собака, это не его работа. Он там стихийно оказался. Поэтому я Ленини туда не посылаю, куда Боселли.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

А этот мало того, что бежал, ещё и оглядывался, смотрел, догоняют, не догоняют, на это время терял. И что в итоге он сделал? Он бы лучше в Медиалигу пошёл. Там такие буллиты забивают калеки», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

