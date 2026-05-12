Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
«Арсенал», «ПСЖ» и два клуба из Бразилии интересуются Кисляком из ЦСКА — Конур

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк привлёк внимание ряда клубов из Европы и Южной Америки. Как сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети X, в услугах хавбека сборной России заинтересованы французский «ПСЖ», английский «Арсенал», а также «Фламенго» и «Палмейрас» из бразильской Серии А.

По данным источника, ранее подписать Кисляка пытался турецкий «Фенербахче». Сообщается, что стамбульцы предлагали ЦСКА € 12 млн в 2025 году.

Матвей Кисляк выступает за основу армейцев с 2024 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника восемь голов и восемь результативных передач в 41 матче за красно-синих во всех турнирах.

