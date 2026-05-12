Экс-вратарь «Динамо» Березовский: Лунёв бы пригодился ещё хотя бы на сезон

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский высказался о нынешних вратарях бело-голубых Андрее Лунёве, Курбане Расулове и Игоре Лещуке. В сезоне-2025/2026 они провели 17, 14 и 10 матчей соответственно.

«Для Лунёва в игре с «Краснодаром» всё сложилось удачно. В каких-то моментах ему повезло, особенно в моменте, где Кордоба практически отдал голевую. Но гола не было. В выходе один на один за счёт опыта смог хладнокровно действовать. Выручил команду! Это вдохновило «Краснодар» — они бросились вперёд и оголили тыл. «Динамо» могло забить раньше, однако получилось только в добавленное. Лунёв произвёл хорошее впечатление своей игрой.

В Краснодаре и в домашнем матче с «быками» Андрей подтвердил, что он вратарь высокого уровня. К сожалению, до этого пропустил много матчей из-за травм. Такой вратарь пригодился бы ещё хотя бы на сезон. Но не знаю, насколько его травмы серьёзные, — клуб и медики лучше знают. Однако у Андрея точно будет мотивация играть, плюс у него есть опыт.

Радует и игра Расулова. Он становится опытнее с каждой встречей. Не знаю, насколько было бы правильным делать ставку на Курбана. Но есть ещё и Лещук. В клубе разберутся, как будет правильно», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.