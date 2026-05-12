Юрий Сёмин: «Динамо» против «Краснодара» сыграло одну из лучших встреч, драматичный матч

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (2:1).

«Драматичный матч. Он мог закончиться как победой «Краснодара», так и «Динамо». Динамовцы вчера играли свободно и раскованно. Они могли проиграть, когда Боселли вышел один на один. После этого эпизода «Динамо» выигрывает матч, который подвёл исход сезона. Мне кажется, «Краснодару» не хватило определённой свежести. С другой стороны, «Динамо» против «Краснодара» сыграло одну из лучших встреч. Матч был интересным. Был полный стадион, несмотря на то что этот матч особенно ничего не решал для «Динамо». Однако они сыграли на высоком уровне. Обычно в последние минуты выигрывает «Краснодар», а здесь всё пошло по-другому», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.