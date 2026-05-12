Гришин: «Зенит» на 99% станет чемпионом, а бронза достанется «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился своим прогнозом на итоги Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По его мнению, чемпионом страны станет «Зенит», второе место достанется «Краснодару», а бронзовые медали выиграет московский «Спартак», который сместит с третьей строчки «Локомотив».

— «Зенит» на 99% станет чемпионом. А бронза достанется «Спартаку». «Локомотиву» в последнем туре играть с ЦСКА — здесь всё может случиться. Красно‑белые в гостях должны обыграть махачкалинское «Динамо», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за тур до конца сезона турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережая «Краснодар» на два очка.