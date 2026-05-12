Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Гурцкая раскритиковал Талалаева за слова «трус, подлец, бездельник» в адрес Радимова

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за слова в адрес экс-полузащитника «Зенита» Владислава Радимова. Ранее специалист, отвечая на вопрос о Радимове, заявил, что не комментирует слова трусов, подлецов и бездельников.

«***** я, не обалдел. Потому что если человека называют такими словами, должно быть пояснение, понимаешь? То есть, допустим, когда я посылаю Боселли — это за конкретный выход один на один. В принципе, я не могу сказать, что он, например, подлец, из-за того, что не забил гол. Он хотел забить, просто мастерства не хватило. Ну, бездельник — ладно. Это такая фраза, знаешь, она у Андрея Викторовича подразумевает, что человек, который не работает тренером, не должен критиковать тренера.

Это неправильная позиция. От кого он хочет критику услышать? От тренера другой команды, что ли? Такого не будет никогда. Я был в шоке от таких слов, честно. Но, судя по тому, что перепалка продолжается, я понимаю, что всё-таки какая-то история у неё есть, о которой оба почему-то молчат. Ну, или одна из сторон молчит», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

