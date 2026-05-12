Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Канчельскис ответил, нужно ли оставлять Кэррика главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Российский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением по тренерскому вопросу в британском клубе.

«Я не могу оценить работу Кэррика, потому что прошло мало времени. Всплеск есть, вывел команду в Лигу чемпионов, сделал концовку сезона. Однако такой успех мог быть у каждого тренера, что было и раньше. Судить надо по полноценному сезону, тренировочным сборам. Давайте не делать поспешных выводов. Дайте ему поработать сезон — после этого можно делать выводы. Следующий сезон станет определяющим. Решать должно руководство», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

