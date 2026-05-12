Сандро Шварц — главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА, Личка — альтернатива

Московский ПФК ЦСКА ведёт активные переговоры с Сандро Шварцем и Марцелом Личкой по поводу поста главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом Шварц — главный кандидат.

Сейчас немецкий тренер — первый выбор для московского клуба. Самому Шварцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить клуб. Стороны ещё не обсудили все детали, но активно продвигаются.

При этом, помимо Шварца и Лички, у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который ныне занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности». При этом Игдисамов останется в штабе, если не будет главным тренером в следующем сезоне.