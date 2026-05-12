Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Шварц — главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА, Личка — альтернатива

Сандро Шварц — главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА, Личка — альтернатива
Комментарии

Московский ПФК ЦСКА ведёт активные переговоры с Сандро Шварцем и Марцелом Личкой по поводу поста главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом Шварц — главный кандидат.

Сейчас немецкий тренер — первый выбор для московского клуба. Самому Шварцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить клуб. Стороны ещё не обсудили все детали, но активно продвигаются.

При этом, помимо Шварца и Лички, у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который ныне занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности». При этом Игдисамов останется в штабе, если не будет главным тренером в следующем сезоне.

Материалы по теме
«Арсенал», «ПСЖ» и два клуба из Бразилии интересуются Кисляком из ЦСКА — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android