Игроки «Реала» хотят продажи Вальверде летом — де Мон

Некоторые футболисты мадридского «Реала», обладающие авторитетом в раздевалке, хотят, чтобы клуб продал полузащитника и капитана Федерико Вальверде грядущим летом. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, для руководства «сливочных» вопрос с продажей уругвайского футболиста является «очень деликатной» темой из-за пути, пройденного Вальверде с «Реалом».

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между Вальверде и полузащитником Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

