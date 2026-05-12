Баранник: надеюсь, «Зенит» не упустит свой шанс после победы «Динамо» над «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о шансах сине-бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Мир РПЛ после победы московского «Динамо» над «Краснодаром» в 29-м туре.

«Зениту» остался небольшой штрих — обыграть «Ростов». Видели, как питерцы играли с «Сочи». Долгое время чаша весов колебалась. Но всё в руках «Зенита» после победы «Динамо» над «Краснодаром». Надеюсь, что «Зенит» не упустит свой шанс. Я не видел ни одну игру для «Зенита» в этом сезоне, которую мы бы могли назвать лёгкой», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 матчей в чемпионате России «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.