Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Баранник: надеюсь, «Зенит» не упустит свой шанс после победы «Динамо» над «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о шансах сине-бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Мир РПЛ после победы московского «Динамо» над «Краснодаром» в 29-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Зениту» остался небольшой штрих — обыграть «Ростов». Видели, как питерцы играли с «Сочи». Долгое время чаша весов колебалась. Но всё в руках «Зенита» после победы «Динамо» над «Краснодаром». Надеюсь, что «Зенит» не упустит свой шанс. Я не видел ни одну игру для «Зенита» в этом сезоне, которую мы бы могли назвать лёгкой», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 матчей в чемпионате России «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

