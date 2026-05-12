Павлюченко высказался о перспективах Карседо в «Спартаке»

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о перспективах главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо в клубе.

«Та игра, которую сейчас показывает «Спартак», стабилизировалась именно с ним. Но он не так долго работает в команде. Мне кажется, надо с ним доиграть чемпионат и уже пройти сборы новые. Я уверен, что смена тренера не произойдёт. Я бы дал ему работать и укрепить какие-то позиции. Думаю, что в следующем сезоне должно получиться, хотя мы каждый год это говорим, и всё никак. Но я бы хотел, чтобы он остался», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Карседо работает в «Спартаке» с января 2026 года. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Под руководством Карседо «Спартак» одержал 10 побед, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.