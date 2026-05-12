Агент Лички отреагировал на информацию о переговорах с ЦСКА

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА.

«С нами из клуба не связывались. Возможно, у ЦСКА есть какие-то иные и более приоритетные варианты, но на нас никто не выходил», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что ЦСКА ведёт активные переговоры с Личкой по поводу поста главного тренера. При этом главным кандидатом является другой экс-тренер бело-голубых Сандро Шварц.

