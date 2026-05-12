Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лички отреагировал на информацию о переговорах с ЦСКА

Агент Лички отреагировал на информацию о переговорах с ЦСКА
Комментарии

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА.

«С нами из клуба не связывались. Возможно, у ЦСКА есть какие-то иные и более приоритетные варианты, но на нас никто не выходил», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что ЦСКА ведёт активные переговоры с Личкой по поводу поста главного тренера. При этом главным кандидатом является другой экс-тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сандро Шварц — главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА, Личка — альтернатива

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android