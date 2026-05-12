Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался о будущем Рашфорда и Левандовского в «Барселоне»

Флик высказался о будущем Рашфорда и Левандовского в «Барселоне»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о будущем в каталонском клубе форвардов Роберта Левандовского и Маркуса Рашфорда.

«В конце сезона мы всё проанализируем и посмотрим, что получится. Маркус много для нас сделал; его статистика хороша. Я рад и благодарен ему за его работу. Что касается Роберта, что ещё я могу сказать? Я выигрывал с ним титулы, и я очень горжусь тем, что тренирую такого невероятного игрока, но что есть, то есть, и посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Левандовский провёл за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Рашфорд сыграл 47 встреч, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик назвал цель на оставшуюся часть сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android