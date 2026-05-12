«ПСЖ» готов заплатить более € 150 млн за Хулиана Альвареса — El Chiringuito

«ПСЖ» ведёт переговоры с мадридским «Атлетико» о трансфере нападающего Хулиана Альвареса. Французский клуб может заплатить более € 150 млн за переход 26-летнего форварда. Об этом сообщает El Chiringuito на своей странице в социальной сети X.

Альварес выступает в составе «матрасников» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: