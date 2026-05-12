«Футболисты должны бояться». Павлюченко назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал Станислава Черчесова, возглавляющего «Ахмат», идеальным тренером для красно-белых.

«Мне кажется, могло получиться у Черчесова. Просто я знаю, что Станислав Саламович такой максималист. Мне кажется, всё равно футболисты должны бояться тренера. Саламыч тот тренер, с которым особо не поулыбаешься на тренировках. Он такой, настроенный на работу, и слабинку никому не даст. Поэтому, мне кажется, сегодняшнему «Спартаку» нужен именно такой тренер, которого будут бояться. Ну, и Станислав Саламович — это тренер для высоких задач», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Черчесов возглавлял «Спартак» в период с 2007 по 2008 год. Под руководством специалиста красно-белые выигрывали серебряные медали чемпионата России.