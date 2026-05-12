Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Карпин выразил надежду, что сборная России вернётся на международную арену к 2028 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что национальная команда может вернуться на международную арену к 2028 году.

«Есть надежда, что нас допустят к 2028 году. Потому что отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2027 года», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Сборная России не принимает участия в официальных встречах с 2022 года. В 2026 году российская национальная команда провела два товарищеских матча. 27 марта подопечные Валерия Карпина победили Никарагуа со счётом 3:1. 31 марта сборная России сыграла вничью с Мали — 0:0.

Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии.

