Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Василий Иванов: чудо, что ЦСКА сумел забить два мяча «Пари НН»

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о победе армейцев над «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Я думаю, в ближайшем будущем они ещё покажут себя. То, что произошло вчера в матче с «Пари НН», это не чудо. Неудивительно, что молодые футболисты забили. Скорее чудо, что ЦСКА вообще сумел забить два мяча. Им вчера действительно во многом повезло. При этом были моменты, которые они должны были реализовывать ещё раньше.

Дай бог, чтобы Игдисамов продолжал работать в этом направлении, а молодёжь и дальше прогрессировала. Это действительно перспективные футболисты, с ними приятно работать. Но теперь многое зависит от главного тренера и, конечно, от самих игроков — главное, чтобы они не останавливались в развитии. Хотя в большей степени всё-таки многое зависит именно от главного тренера», — сказал Василий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

