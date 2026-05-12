Карпин предположил, при каком условии сборную России допустят к международным турнирам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал необходимое условие, при котором главную национальную команду допустят к международным соревнованиям.

— Какие-то наши сборные допускают до соревнований, лёд трогается.

— Да, но смотрите. Первых, кого отстранили. Футбол — это самый популярный вид спорта в мире. Думаю, если и будут какие подвижки, пока не закончится [события в мире], первую сборную России никуда не допустят. Разговоры слышим, слушаем, надежда какая-то появляется после разговоров, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Сборная России не принимает участия в официальных встречах с 2022 года. В 2026 году российская национальная команда провела два товарищеских матча. 27 марта подопечные Валерия Карпина победили Никарагуа со счётом 3:1. 31 марта сборная России сыграла вничью с Мали — 0:0.