Талалаев: если бы Саусь остался в «Балтике», сыграл бы за сборную или был бы кандидатом

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике Владиславе Саусе, который зимой перешёл из калининградского клуба в «Спартак».

— У Сауся откровенно грустная весна. Ему стоило остаться в «Балтике» до конца сезона? Или в чём причина?

— Вы в каком издании сейчас работаете?

— «Чемпионат».

— Сколько получаете денег?

— Не думаю, что могу об этом говорить.

— Так же и я — про игроков других команд не могу говорить. Просто если вам предложат в 10 раз больше и это контракт жизни или позовут в другое издание, вы пойдёте? Ну или хотя бы задумаетесь? В 10 раз больше.

— Возможно. Переговоры проведём.

— Я дал вам просто намёк. А решение принимает всегда конкретно футболист. Но я уверен, что если бы Саусь остался у нас, то он, скорее всего, либо сейчас уже сыграл бы за сборную, либо был бы твёрдым кандидатом на последующие матчи летом, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме Игрок «Спартака» Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы

Самые титулованные футбольные клубы России: