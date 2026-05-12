Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: если бы Саусь остался в «Балтике», сыграл бы за сборную или был бы кандидатом

Талалаев: если бы Саусь остался в «Балтике», сыграл бы за сборную или был бы кандидатом
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике Владиславе Саусе, который зимой перешёл из калининградского клуба в «Спартак».

— У Сауся откровенно грустная весна. Ему стоило остаться в «Балтике» до конца сезона? Или в чём причина?
— Вы в каком издании сейчас работаете?

— «Чемпионат».
— Сколько получаете денег?

— Не думаю, что могу об этом говорить.
— Так же и я — про игроков других команд не могу говорить. Просто если вам предложат в 10 раз больше и это контракт жизни или позовут в другое издание, вы пойдёте? Ну или хотя бы задумаетесь? В 10 раз больше.

— Возможно. Переговоры проведём.
— Я дал вам просто намёк. А решение принимает всегда конкретно футболист. Но я уверен, что если бы Саусь остался у нас, то он, скорее всего, либо сейчас уже сыграл бы за сборную, либо был бы твёрдым кандидатом на последующие матчи летом, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android