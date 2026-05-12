КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес болельщиков «Пари НН»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после матча 29-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА (1:2). Голкипер «Пари НН» Никита Медведев обрушился с критикой в адрес болельщиков команды. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Футболист приглашён на заседание», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте РФС.

«Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.