Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес болельщиков «Пари НН»

Комментарии

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после матча 29-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА (1:2). Голкипер «Пари НН» Никита Медведев обрушился с критикой в адрес болельщиков команды. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Футболист приглашён на заседание», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте РФС.

«Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

Появилась запись конфликта голкипера Медведева с болельщиками «Пари НН» после игры с ЦСКА
