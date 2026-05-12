КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес болельщиков «Пари НН»
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после матча 29-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА (1:2). Голкипер «Пари НН» Никита Медведев обрушился с критикой в адрес болельщиков команды. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44' 1:1 Козлов – 89' 1:2 Фиров – 90'
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет
«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Футболист приглашён на заседание», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте РФС.
«Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.
