Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карпин отметил проблему с мотивацией сборной России после четырёх лет отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проблеме мотивации национальной команды после четырёх лет отсутствия официальных матчей.

— Считается, что Черчесов был генералом, человек системный, режимный. Слуцкий — интеллектуал, стратег и тактик, а вы человек харизматичный и умеете заряжать. Мотивация — то, что сегодня сборной нужно больше всего, потому что где её брать в нынешнем контексте.
— В этом заключается самая большая проблема: «Где находить мотивацию?» Да, можно говорить и говорят, что это сборная, флаг, гимн. Да, согласен, но, когда это происходит на протяжении четырёх лет подряд и непонятно, когда будет что-то другое, это непросто, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

