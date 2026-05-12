Юрий Сёмин назвал фаворита чемпионской гонки в преддверии последнего тура РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин назвал фаворита чемпионской гонки в преддверии последнего тура Мир РПЛ.

«Конечно, теперь «Зенит» ближе к чемпионству, нежели «Краснодар». У них будет легче матч. Хотя наш чемпионат настолько неожиданный, настолько неожиданные результаты… Думаю, надо ждать последнего тура, потому что неожиданности бывают. Наверное, этого ждёт «Краснодар», а «Зенит» попытается в концовке обойти [сохранить преимущество над конкурентом]. По ходу сезона это было яркое и интересное противостояние», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». «Краснодар» сыграет с «Оренбургом». Игра пройдут 17 мая, начало встречи — в 18:00 мск.

После 29 матчей в чемпионате России «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.