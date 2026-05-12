Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин назвал фаворита чемпионской гонки в преддверии последнего тура РПЛ

Юрий Сёмин назвал фаворита чемпионской гонки в преддверии последнего тура РПЛ
Комментарии

Известный тренер Юрий Сёмин назвал фаворита чемпионской гонки в преддверии последнего тура Мир РПЛ.

«Конечно, теперь «Зенит» ближе к чемпионству, нежели «Краснодар». У них будет легче матч. Хотя наш чемпионат настолько неожиданный, настолько неожиданные результаты… Думаю, надо ждать последнего тура, потому что неожиданности бывают. Наверное, этого ждёт «Краснодар», а «Зенит» попытается в концовке обойти [сохранить преимущество над конкурентом]. По ходу сезона это было яркое и интересное противостояние», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». «Краснодар» сыграет с «Оренбургом». Игра пройдут 17 мая, начало встречи — в 18:00 мск.

После 29 матчей в чемпионате России «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Материалы по теме
Ситуация «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026: что нужно для титула
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android