«Не узнаем, пока там не будем». Карпин — об уровне России при возвращении на мировую арену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, на что может рассчитывать национальная команда, если сейчас начнёт принимать участие в международных соревнованиях.

— Если случилось чудо, нас допустили до международных соревнований. В какой форме наша сборная и на какой уровень можем рассчитывать? Мы не можем себя в полной мере проверить, мы не понимаем.

— Мог бы сказать: «Если бы нас допустили, мы бы всех порвали, были бы в порядке». Или: «Если бы нас допустили, у нас сейчас произошла деградация, мы никакие, будем всем проигрывать». Могу сказать так, и этак. Если реально оценивать ситуацию, мы не узнаем, пока там не окажемся. С точки зрения футбола, если абстрагироваться от всех вещей психологических, уровень игроков как минимум не упал. И уровень сборной, соответственно.

На тренировке я могу показывать, что я Месси и Роналду, но это на тренировке, когда нет давления и ответственности за ошибку. А как я смогу это делать под давлением даже против команд, которые, возможно, слабее нас, это будет игра за очки. Только в тот момент сможем понять: сборная 2026 года сильнее ли сборной 2021 года, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Сборная России не принимает участия в официальных встречах с 2022 года. В 2026 году российская национальная команда провела два товарищеских матча. 27 марта подопечные Валерия Карпина победили Никарагуа со счётом 3:1. 31 марта сборная России сыграла вничью с Мали — 0:0.

Как сборная России играет при Карпине: