«Правильно сказал! Лицемерит вся страна». Бубнов — о конфликте Медведева с болельщиками

Футбольный эксперт Александр Бубнов поддержал голкипера «Пари НН» Никиту Медведева после конфликта с болельщиками клуба по окончании матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородцы уступили ЦСКА (1:2). Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

— Правильно он сказал! Дома они сидеть не должны, но, прежде чем вывешивать все эти лозунги, вы сначала узнайте, что внутри происходит!

— Дак они правы! При Гаранине они же не выиграли. Что, Гаранин спас «Пари НН»?

— А он что, за Гаранина, что ли? Что плохого, если человек сказал то, что думает? А я считаю, что человек правду сказал. Осуждайте или не осуждайте, а человек так считает. В наше время нужно смелостью обладать, чтобы говорить то, что думаешь. А лицемерит у нас вся страна, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.