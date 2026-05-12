«Было бы интересно посмотреть». Павлюченко — о Мостовом-тренере

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о перспективах экс-футболиста сборной России Александра Мостового в качестве главного тренера.

«Кстати, было бы интересно его посмотреть. Мне кажется, все в нашей стране хотят, чтобы он стал главным тренером и посмотреть, как команда будет играть именно с ним. Я Сашу знаю давно, мы хорошо дружим, общаемся, но я его главным тренером, ну, не представляю. Вот честно, даже любой команды. Пусть это Вторая лига, Первая лига или Премьер-Лига. Он играет в хоккей, падел, смеётся, улыбается… не знаю», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».