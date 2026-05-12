Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зачем на это тратить нервы?» Карпин рассказал об отношении к хейту в свой адрес

«Зачем на это тратить нервы?» Карпин рассказал об отношении к хейту в свой адрес
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к своей медийной популярности и негативным комментариям.

— Вы отличаетесь от наших спортивных чиновников тем, что не разговариваете, как будто читаете пресс-релиз. У вас живой, образный язык, вы можете выругаться, но зато ваши фразы становятся вирусными. Вам это в тренерской карьере помогает или мешает?
— Это мешает, поэтому абстрагировался от этого и живу как в танке.

— Вы знаете, что из-за этого у вас серьёзная медийная популярность?
— С одной стороны — популярность, с другой — это мешает работе. Прилетает, ничего страшного не происходит, но да.

— Есть ощущение, что у вас уникальная резистентность к хейту. Потому что хейт сваливается на игроков, пишут жёнам, а вам приходится отдуваться за всех, за сборную, весь российский футбол.
— Ну да. Я знаю, что может быть, я привык. Как горох об стену.

— Момента упадков из-за критики не бывает?
— Вообще быть не может. Кто хейтит?

— Люди в Сети.
— Какие? Зачем на это тратить нервы? — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Как сборная России играет при Карпине:

