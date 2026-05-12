Баранник: маленькие детали решили в пользу «Динамо» в матче с «Краснодаром»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о минувшем матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«У «Краснодара» был выход один на один. Если бы Боселли забил в том моменте… Но Лунёв прекрасно сыграл. Когда играют равные команды, маленькие детали решают. Вчера они решили в пользу «Динамо». В матче «Зенита» с «Сочи» детали тоже всё решили. На протяжении сезона выигрывает тот, кто больше делал правильных вещей», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
