Сааведра: играл за «Рубин» в FIFA, помню Ансальди и матч с «Барселоной»

Игрок «Сочи» Игнасио Сааведра, выступающий на правах аренды за «Рубин», высказался о казанской команде и вспомнил её выступление в Лиге чемпионов.

«Я знаю о «Рубине» уже давно и помню, как команда играла с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Помню Ансальди, Вакасо Мубарака. Знаю столько о клубе в том числе потому, что играл за него в FIFA. Очень горд тем, что играю в «Рубине». Когда получил предложение, сказал: «Да, я хочу играть там», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 32 матчах текущего клубного сезона Сааведра забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.