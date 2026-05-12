Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сааведра: играл за «Рубин» в FIFA, помню Ансальди и матч с «Барселоной»

Сааведра: играл за «Рубин» в FIFA, помню Ансальди и матч с «Барселоной»
Комментарии

Игрок «Сочи» Игнасио Сааведра, выступающий на правах аренды за «Рубин», высказался о казанской команде и вспомнил её выступление в Лиге чемпионов.

«Я знаю о «Рубине» уже давно и помню, как команда играла с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Помню Ансальди, Вакасо Мубарака. Знаю столько о клубе в том числе потому, что играл за него в FIFA. Очень горд тем, что играю в «Рубине». Когда получил предложение, сказал: «Да, я хочу играть там», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 32 матчах текущего клубного сезона Сааведра забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Игнасио Сааведра: когда приехал в «Рубин», подумал: «Уф, это очень хорошая команда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android