Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Тюкавин: «Краснодар» не будет таким же принципиальным соперником для нас, как «Спартак»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые победили «Краснодар» со счётом 2:1, а также высказал точку зрения, что «быки» не будут таким же принципиальным соперником для «Динамо», как «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

– Насколько приятно, что этой победой вы, возможно, отобрали чемпионство у «Краснодара»?
– У всех это может получиться. Понятно, что в последних встречах между «Динамо» и «Краснодаром» не было голов, а с нашей стороны — побед. Сегодня мы добыли эту победу дома, очень рады.

– За последние три сезона стал ли для «Динамо» матч с «Краснодаром» столь принципиальным, как со «Спартаком»?
– Просто так выпадает, что матчи с «Краснодаром» в конце сезона. Думаю, «Краснодар» точно не будет таким же принципиальным соперником для «Динамо», как «Спартак», — приводит слова Тюкавина «Советский спорт».

