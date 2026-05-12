Тюкавин: «Краснодар» не будет таким же принципиальным соперником для нас, как «Спартак»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые победили «Краснодар» со счётом 2:1, а также высказал точку зрения, что «быки» не будут таким же принципиальным соперником для «Динамо», как «Спартак».

– Насколько приятно, что этой победой вы, возможно, отобрали чемпионство у «Краснодара»?

– У всех это может получиться. Понятно, что в последних встречах между «Динамо» и «Краснодаром» не было голов, а с нашей стороны — побед. Сегодня мы добыли эту победу дома, очень рады.

– За последние три сезона стал ли для «Динамо» матч с «Краснодаром» столь принципиальным, как со «Спартаком»?

– Просто так выпадает, что матчи с «Краснодаром» в конце сезона. Думаю, «Краснодар» точно не будет таким же принципиальным соперником для «Динамо», как «Спартак», — приводит слова Тюкавина «Советский спорт».

