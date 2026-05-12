Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Неправильно ставить под сомнение квалификацию». Карпин — об ошибке Сафонова с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ошибке голкипера национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

— По матчу с Никарагуа было много критики по поводу пропущенного гола. Риторика такая: за «ПСЖ» Сафонов не пропустил четыре пенальти, а у нас с Никарагуа пропустил. Начинаются массовые волнения.
— Сафонов ошибся, наш лучший вратарь, никто не ставит под сомнение его квалификацию, он играет в «ПСЖ». Ошибаются все. Самые великие и лучшие, не только в футболе. Неправильно ставить под сомнение квалификацию того или иного спортсмена из-за этой ошибки… Это ошибка Сафонова, понятно, не на этой программе будем разбирать из-за чего.

Если бы обыграли 3:0 или 4:0, забили бы ещё два гола, тогда всё нормально, но скажут: «Это Никарагуа, конечно, 5:0 обыграли, нужно было семь забить»… Эта критика, она постоянная, недовольства. Футболисты к этому привыкли, я — тем более», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот.

