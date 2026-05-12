Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Трусы! Трусы!» Бубнов назвал проблему в игре «Спартака»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал проблему в игре московского «Спартака».

— Спартак» играет лучше, когда на него нет давления.
— Давления какого?

— Турнирного. Когда команда не участвует в гонке за чемпионство.
— А если на него давление команда оказывает чисто физическое на поле? Вот, например, как «Балтика». Два раза давление оказывала и два раза приложила их. Всё. Сдуваются сразу. Трусы! Трусы! На мой взгляд, «Рубин» сильнее «Балтики», потому что у них сильнее группа атаки, но это такая же силовая [команда]. И вот эти силовые команды, когда начинают наезжать на «Спартак», «Спартак» пасует сразу, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

