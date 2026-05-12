Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной Швеции по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Швеции опубликовала заявку на ЧМ-2026. Игрок «Барселоны» Барджи — вне списка
Комментарии

Шведский футбольный союз (SvFF) на официальном сайте опубликовал заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт («АИК»), Якоб Зеттерстрём («Дерби Каунти»).

Защитники: Яльмар Экдаль («Бёрнли»), Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед»), Исак Хин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделёф («Астон Вилла»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Карл Старфельт («Сельта» Виго), Эллиот Страуд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Таха Али («Мальмё»), Ясин Аяри («Брайтон энд Хоув Альбион»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм Хотспур»), Йеспер Карлстрём («Удинезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («Юнион Сент-Жиллуа»).

Нападающие: Александер Бернхардссон («Хольштайн»), Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густав Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»).

Стоит отметить, что вне заявки оказались нападающий «Барселоны» Руни Барджи, полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски и ряд других звёздных футболистов.

На чемпионате мира — 2026 сборная Швеции сыграет в группе F с командами Нидерландов, Японии и Туниса.

Материалы по теме
Официально
Сборная Чехии объявила расширенный состав на чемпионат мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android