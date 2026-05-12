Сборная Швеции опубликовала заявку на ЧМ-2026. Игрок «Барселоны» Барджи — вне списка

Шведский футбольный союз (SvFF) на официальном сайте опубликовал заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт («АИК»), Якоб Зеттерстрём («Дерби Каунти»).

Защитники: Яльмар Экдаль («Бёрнли»), Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед»), Исак Хин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделёф («Астон Вилла»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Карл Старфельт («Сельта» Виго), Эллиот Страуд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Таха Али («Мальмё»), Ясин Аяри («Брайтон энд Хоув Альбион»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм Хотспур»), Йеспер Карлстрём («Удинезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («Юнион Сент-Жиллуа»).

Нападающие: Александер Бернхардссон («Хольштайн»), Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густав Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»).

Стоит отметить, что вне заявки оказались нападающий «Барселоны» Руни Барджи, полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски и ряд других звёздных футболистов.

На чемпионате мира — 2026 сборная Швеции сыграет в группе F с командами Нидерландов, Японии и Туниса.