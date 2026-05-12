Флорентино Перес не намерен покидать пост президента «Реала» — COPE

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не собирается объявлять об уходе с указанного поста на специальной пресс-конференции, о которой клуб проинформировал сегодня, 12 мая. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, глава «сливочных» может сообщить, что «Реал» передал УЕФА определённые данные, связанные с делом Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Материалы по теме Игроки «Реала» хотят продажи Вальверде летом — де Мон

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: