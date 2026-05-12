Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
«Не моя команда». Павлюченко — о «Локомотиве» и «Спартаке» после возвращения из Англии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об отношении к московским «Спартаку» и «Локомотиву» после своего возвращения из английской Премьер-лиги, где форвард выступал за «Тоттенхэм».

«Футболисту очень важно найти свою команду. Я вернулся в Россию и перешёл в «Локомотив». Я чувствовал, что это не моя команда, не смогу я в ней. За три сезона, да, выиграл Кубок с «Локомотивом», но не смог так полюбить этот клуб. Не мой клуб.

У меня были переговоры по возвращению в «Спартак», но «Спартак» не готов был за меня платить деньги. Хотя получили большие деньги за меня, а вернуть не хотели. Я общался с Карпиным, говорил, что хочу в «Спартак», но он мне так и сказал: «За тебя запросили большую сумму. Мы не потянем». И всё, я переключился на «Локомотив». Всё равно тяжело было, когда выходил играть со «Спартаком». Отомстить — такого не было. Я делал свою работу, моя задача — забивать. Почему-то «Спартаку», видите, забил. Но, честно скажу, не хотелось забивать», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

