Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Перес: я остаюсь президентом «Реала». Информация про мою тяжёлую болезнь — выдумки

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что не собирается покидать свой пост. Также 79-летний функционер опроверг информацию о наличии у него тяжёлого заболевания.

«Мне очень жаль сообщать вам, но я не собираюсь уходить в отставку… Я не собираюсь уходить в отставку! Против меня ведутся кампании. Но я всё ещё здесь, и я являюсь президентом. Люди говорили, что у меня рак, но всё это выдумки. Я не устал», — сказал Перес на пресс-конференции.

Перес занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год. Он вернулся на этот пост в 2009 году.

