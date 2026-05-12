Экс-игрок «Зенита» Бакаев: никто не имеет права критиковать Семака, надо проявить уважение

Экс-игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Не знаю, заканчивается ли цикл «Зенита». Но никто не имеет права кого-то критиковать, тем более Сергея Богдановича. Результаты, титулы есть. Надо проявить уважение», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 матчей в чемпионате России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 65 очков. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на два очка.

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Игра пройдёт 17 мая, начало встречи — в 18:00 мск.