Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Перес: СМИ хотят уничтожить «Реал» за проигрыш «Барселоне» — это спланированная кампания

Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что различные СМИ ведут спланированную кампанию по дискредитации «сливочных». 10 мая «Королевский клуб» уступил «Барселоне» (0:2) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Реал» — самый дорогой клуб в мире, с самыми высокими доходами и самым сильным брендом в мире футбола.

Почему журналисты стремятся атаковать самый известный клуб в мире? «Реал» Мадрид — это выигрыш для всех и драгоценное сокровище в мире футбола.

У нас также самый дорогой состав в мире, по данным Transfermarkt. Мы достигли того, чего не достиг никто другой. Но теперь они хотят нас уничтожить, потому что мы не победили «Барселону» в последнем матче. Это спланированная кампания», — сказал Перес на пресс-конференции.

