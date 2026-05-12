Перес: СМИ хотят уничтожить «Реал» за проигрыш «Барселоне» — это спланированная кампания

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что различные СМИ ведут спланированную кампанию по дискредитации «сливочных». 10 мая «Королевский клуб» уступил «Барселоне» (0:2) в матче 35-го тура Ла Лиги.
«Реал» — самый дорогой клуб в мире, с самыми высокими доходами и самым сильным брендом в мире футбола.
Почему журналисты стремятся атаковать самый известный клуб в мире? «Реал» Мадрид — это выигрыш для всех и драгоценное сокровище в мире футбола.
У нас также самый дорогой состав в мире, по данным Transfermarkt. Мы достигли того, чего не достиг никто другой. Но теперь они хотят нас уничтожить, потому что мы не победили «Барселону» в последнем матче. Это спланированная кампания», — сказал Перес на пресс-конференции.
