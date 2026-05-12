Игорь Семшов ответил, какие команды РПЛ окажутся в зоне стыковых матчей

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением относительного итогового распределения мест в нижней части турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» уже отправился в Первую лигу. Что касается «Пари НН», то после такого сногсшибательного матча в исполнении ЦСКА психологическое состояние у нижегородцев будет неважное, футболисты будут подавленные, потому что потеряли важные три очка. Думаю, что они составят компанию «Сочи», а в стыковые матчи отправятся махачкалинское «Динамо» и «Акрон», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, в нижней части таблицы также располагаются махачкалинское «Динамо» (25) и «Пари НН» (22). «Сочи» с 21 очком занимает 16-е место.