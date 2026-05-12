Бубнов ответил на вопрос, за кого будет болеть в Суперфинале Кубка России

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, за кого будет болеть в Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я симпатии, как и жён, не меняю. Потому что у нас есть некоторые великие люди, которые по пять жён имеют, и им все симпатизируют. Поэтому я симпатии свои не меняю, и раз меня уличили, что я за «Краснодар» топлю, то я буду топить до конца, что бы там с ними ни было», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игра между командами состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. В предыдущем раунде турнира «Спартак» победил ЦСКА (1:0), а «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо».